À partir du 25 avril 2023, les campagnes intelligentes multiplateformes ne prendront plus en charge Twitter.

À compter du 25 avril 2023, vous ne pourrez plus :

Accédez à votre compte Twitter via notre outil de gestion sociale Créer et gérer des brouillons ou des Tweets Afficher les Tweets et l'engagement passés Planifier des tweets

D'autres canaux de médias sociaux tels que Facebook, Instagram et LinkedIn continueront d'être disponibles.

Gratuit : accès en écriture seule avec la possibilité de publier 1 500 tweets par mois sans frais ;

accès en écriture seule avec la possibilité de publier 1 500 tweets par mois sans frais ; Basique : un abonnement de 100 $ par mois pour les amateurs avec la possibilité de publier 3 000 tweets par mois au niveau de l'utilisateur ou 50 000 tweets par mois au niveau de l'application. La limite de lecture est de 10 000 tweets ;

un abonnement de 100 $ par mois pour les amateurs avec la possibilité de publier 3 000 tweets par mois au niveau de l'utilisateur ou 50 000 tweets par mois au niveau de l'application. La limite de lecture est de 10 000 tweets ; Entreprise : promet d'offrir « un accès de niveau commercial qui répond à vos besoins spécifiques et à ceux de vos clients » ainsi que « des services gérés [depuis] une équipe de compte dédiée ». Aucun prix spécifique n'a été indiqué, mais Platformer avait précédemment signalé qu'un « plan d'entreprise à faible coût » pouvait coûter jusqu'à 42 000 dollars par mois.

« C'est l'heure de porter plainte »

They trained illegally using Twitter data. Lawsuit time. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2023

Une stratégie qui n'est pas nécessairement comprise

Je suis curieux de savoir si vous avez un plan à long terme ici. Je comprends la facturation de l'API, mais je pense qu'une chose qui a été formidable avec Twitter dans le passé est sa capacité à fonctionner sur Internet. Dans de nombreux cas, cette décision tue le trafic vers Twitter lui-même provenant de sources extérieures. Par exemple, l'intégration de tweets ailleurs, qui normalement amèneraient de nouveaux utilisateurs sur Twitter, est coupée dans certains cas.



Pour plus de précisions, s'ils utilisent les données de manière inappropriée, je suis contre cela. Je parle principalement de facturer des frais élevés pour l'API alors que l'ouverture de Twitter devrait être adoptée à la place. Le monde évolue vers un environnement Web3 plus ouvert et décentralisé. Ce genre de choses déplace les choses dans le sens inverse. Je suis curieux de savoir si vous avez un plan à long terme ici. Je comprends la facturation de l'API, mais je pense qu'une chose qui a été formidable avec Twitter dans le passé est sa capacité à fonctionner sur Internet. Dans de nombreux cas, cette décision tue le trafic vers Twitter lui-même provenant de sources extérieures. Par exemple, l'intégration de tweets ailleurs, qui normalement amèneraient de nouveaux utilisateurs sur Twitter, est coupée dans certains cas.Pour plus de précisions, s'ils utilisent les données de manière inappropriée, je suis contre cela. Je parle principalement de facturer des frais élevés pour l'API alors que l'ouverture de Twitter devrait être adoptée à la place. Le monde évolue vers un environnement Web3 plus ouvert et décentralisé. Ce genre de choses déplace les choses dans le sens inverse.

La décision de Twitter de facturer des frais inabordables pour l'accès à l'API réduira le trafic d'autres sites Web vers Twitter. Comment pouvez-vous argumenter cela? La question de savoir si Microsoft coupant Twitter dans sa plate-forme publicitaire aura un impact important sur le trafic n'est pas mon argument. La décision de Twitter de facturer des frais inabordables pour l'accès à l'API réduira le trafic d'autres sites Web vers Twitter. Comment pouvez-vous argumenter cela? La question de savoir si Microsoft coupant Twitter dans sa plate-forme publicitaire aura un impact important sur le trafic n'est pas mon argument.

Je suis ouvert aux idées, mais arnaquer la base de données Twitter, la démonétiser (supprimer les publicités) puis vendre nos données à d'autres n'est pas une solution gagnante Je suis ouvert aux idées, mais arnaquer la base de données Twitter, la démonétiser (supprimer les publicités) puis vendre nos données à d'autres n'est pas une solution gagnante

La plate-forme Microsoft Advertising abandonnera la prise en charge de son intégration Twitter à partir du 25 avril, selon une page de support récemment mise à jour.Microsoft permet aux annonceurs de gérer leurs campagnes, de créer des publications et d'afficher les données d'engagement sur plusieurs sites sociaux via une interface centralisée, et ils pourront toujours le faire pour les publications sur Facebook, Instagram Business et LinkedIn. Mais Twitter n'est plus sur cette liste.Le timing n'est pas anodin : le changement intervient quelques jours avant que Twitter n'abandonne les anciens niveaux d'API qui permettaient aux applications et services tiers de publier sur Twitter et d'accéder à ses données.En effet, fin mars, Twitter a mentionné qu'au cours des 30 prochains jours (d'ici fin avril donc), la société supprimera les anciens niveaux d'accès, notamment Standard (pour la v1.1), Essential et Elevated (pour la v2) et Premium.Voici un résumé des trois remplaçants (qui peuvent également être trouvés sur le site Web de Twitter) :Dans le cadre du nouvel accord tarifaire de Twitter, les grandes entreprises comme Microsoft pourraient devoir payer jusqu'à 42 000 dollars par mois pour accéder à l'API de Twitter. Le nouveau système de tarification a déjà conduit certains petits développeurs à abandonner la plate-forme, comme le développeur de Tweetbot Tapbots.En clair, il existe des versions moins onéreuses de l'API de Twitter, mais elles sont extrêmement limitées. Le niveau gratuit permet un accès en écriture seule à Twitter mais ne peut pas lire les tweets et est limité à l'envoi de 1 500 tweets par mois. Un niveau de 100 $ par mois pour les "amateurs" permet de lire jusqu'à 10 000 tweets par mois et d'écrire jusqu'à 3 000 tweets par utilisateur ou 50 000 tweets par application, des limites apparemment destinées en partie à décourager la création de clients Twitter tiers.Le PDG de Twitter, Elon Musk, n'est apparemment pas satisfait de la décision de Microsoft. Répondant à un article sur l'actualité, Musk a affirmé que Microsoft avait « illégalement » utilisé les données de Twitter pour former des modèles d'IA et qu'il prévoyait d'intenter une action en justice.« C'est l'heure de porter plainte », a écrit Musk.La menace de Musk est vague mais semble concerner OpenAI qui aurait utilisé les données de Twitter pour former le grand modèle de langage derrière des produits comme ChatGPT. OpenAI, évidemment, n'est pas Microsoft, mais il a récemment reçu un investissement important de la société, qui intègre l'IA dans des outils comme Bing, Edge et Microsoft 365.On ne sait pas si Musk poursuivra réellement Microsoft à ce stade, car il a menacé de lancer des poursuites judiciaires sans suite par le passé. Le créateur du compte Twitter @ElonJet fait partie de la liste de personnes qu'il a menacé.De plus, ce serait contreproductif concernant trois de ses chantiers actuels. L'un consiste à pousser davantage d'utilisateurs de Twitter, qu'il s'agisse d'entreprises ou de particuliers, à payer des frais d'abonnement pour utiliser le service. Le second est de garder les annonceurs sur Twitter, en préservant une source de revenus importante alors que les revenus d'abonnement sont encore relativement faibles. Le troisième est un recul continu contre les avancées récentes des modèles d'IA générative, en particulier ceux développés par le partenaire Microsoft OpenAI (Musk a été coprésident lors de la création d'OpenAI en 2015 mais a démissionné de son conseil d'administration en 2018, invoquant un « conflit d'intérêts » avec les efforts d'IA autonome de Tesla).Un internaute fait la remarque suivante à Elon Musk :Le même internaute explique :Sources : tweet Elon Musk (dans le texte), Microsoft Et Elon Musk de rétorquer :Les propos d'Elon Musk vous semblent-ils fondés lorsqu'il menace de porter plainte à Microsoft ? Dans quelle mesure ?Comprenez-vous la décision de Microsoft de mettre fin à son intégration de Twitter dans le contexte de la refonte des niveaux d'API ?Quel impact potentiel sur Twitter le retrait de la prise en charge de gros comptes comme celui de Microsoft peut-il avoir à votre avis ?Cette menace d'Elon Musk est-elle, selon vous, contreproductive compte tenu des chantiers sur lesquels Elon Musk travaille actuellement pour améliorer les revenus de Twitter ? Pourquoi ?