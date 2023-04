1979 : première tentative de commerce électronique de Michael Aldrich

1984 : Centre commercial électronique de CompuServe

1992 : Book Stacks Unlimited, le prédécesseur d'Amazon

1994 : NetMarket et la première vente sur Internet

1994-1999 : Le lancement des géants du e-commerce

2006-2010 : Montée des plateformes de commerce électronique

2010-2020 : restructuration

Les années 2020 et la modularisation du commerce électronique

Les achats en lignes sont devenus monnaie courante. La période de confinement a d'ailleurs permis à des acteurs comme Amazon d'exploser leurs records de vente. L'avenir du commerce électronique est plus que consolidé : le Black Friday en est la preuve, une journée qui permet aux commerces d'atteindre l'apogée de leurs ventes. Ils misent de plus en plus sur l'achat en ligne : grâce aux appareils mobiles, la stratégie omnicanale, les méthodes de paiement sécurisées et le confort d'acheter depuis chez soi, plus aucune excuse n'est bonne pour ne pas faire ses achats sur Internet.Mais cela n'a pas toujours été le cas.Tout commence en 1979, lorsque Michael Aldrich, réussit à connecter une télévision de particulier à un ordinateur de traitement de transactions de commandes en temps réel à travers une ligne téléphonique. C'était bien avant les inventions d'Internet et du World Wide Web (WWW). Michael Aldrich croyait que le vidéotex était un moyen de communication révolutionnaire, universellement applicable et participatif, et le premier du genre depuis l'invention du téléphone.Il a commercialisé le système à partir de 1980 et a vendu principalement des systèmes Business-to-Business. Les systèmes ont été installés au Royaume-Uni, en Irlande et en Espagne.Il y a eu un certain nombre de premières mondiales importantes avec de nouvelles applications dans les voyages de vacances, la vente de véhicules et de pièces de rechange, le financement de prêts et les cotes de crédit. Ces applications et d'autres ont migré vers Internet dans les années 1990, même si certains de ses systèmes étaient encore utilisés en 2000.Il n'y avait que deux projets Business-to-Consumer dans les années 1980, tous deux utilisant le système Aldrich, Gateshead SIS avec Tesco et, peu de temps après, Bradford Centrepoint avec Wm. Morrisson. Cela a permis aux consommateurs d'ouvrir leur téléviseur et de choisir des produits d'épicerie dans un supermarché local. La commande serait ensuite envoyée par téléphone à un Tesco local, où les articles commandés seraient emballés et envoyés au consommateur. Les deux projets étaient des expériences de services sociaux, mais ils ont prouvé le concept de vente d'épicerie en ligne et de livraison à domicile.Les achats en ligne d'entreprise à entreprise étaient économiquement viables dès le début, mais les achats en ligne d'entreprise à consommateur n'étaient pas financièrement viables jusqu'à l'utilisation généralisée des PC et d'Internet dans les années 1990.CompuServe a été l'une des premières entreprises à se rapprocher d'une expérience de commerce électronique. C'était un service de réseautage populaire qui fournissait aux utilisateurs des e-mails, des babillards électroniques, etc.En 1984, CompuServe a ajouté un service appelé "Electronic Mall" qui permettait aux utilisateurs d'acheter des articles auprès de plus de 100 détaillants en ligne via une interface CLI simple où les clients pouvaient parcourir différents fournisseurs, catégories de produits et même insérer des informations de crédit pour des achats ultérieurs.La vidéo ci-dessous vous donne une démo du système :Contrairement aux idées reçues, Amazon n'a pas été la première librairie en ligne. Book Stacks Unlimited a été créé en 1992, trois ans avant Amazon. Il a commencé comme un babillard commuté. Ils ont ensuite lancé le site Web Books.com en 1994, qui a finalement été acquis par Barnes & Noble.Non seulement Book Stacks Unlimited proposait 500 000 titres, mais il fournissait également des fonctionnalités telles que des recommandations de livres éditoriaux, des résumés de livres, des entretiens RealAudio avec des auteurs, une recherche de livres, etc.D'ailleurs, TimeToast nous fournit un visuel de Book Stacks Unlimited.En 1994, Dan Kohn a créé NetMarket, qui vendait une variété de CD et de livres. Il signe alors la première vente d'un produit sur Internet par carte de crédit : un CD Ten Summoner's Tale de Sting.Selon le New York Times, qui couvrait l'histoire à l'époque, il s'agissait de la première transaction de vente au détail sur Internet utilisant une version facilement disponible d'un puissant logiciel de chiffrement de données conçu pour garantir la confidentialité. Dan Kohn a déclaré à propos de l'achat que "même si la N.S.A. écoutait, ils n'ont pas pu obtenir son numéro de carte de crédit.En 1994, PizzaHut a créé PizzaNet, leur service de commande en ligne. Non seulement il permettait aux clients de commander à partir du menu, mais il leur permettait également de personnaliser la pizza.Dans le scepticisme quant à la manière dont le site Web pourrait être utilisé, le restaurant local appelait toujours le client pour vérifier la commande afin de minimiser le risque de farceurs.Amazon a été lancé en 1995 en tant que librairie. Bien que le design ne soit pas trop attrayant, certaines fonctionnalités étaient avancées pour l'époque : un panier d'achat virtuel, un moyen sécurisé de saisir les détails de la carte de crédit, un moteur de recherche interne, des avis sur les produits, etc.Au tout début, les ingénieurs d'Amazon ont utilisé C pour coder une grande partie des fonctionnalités du site Web et ont utilisé Berkeley DB pour stocker les données du site Web.eBay (initialement Auction Web) a été lancé en 1996. Il était unique en son genre, étant le premier site Web d'enchères en ligne offrant un marché de personne à personne. Les acheteurs présentaient leurs produits et les clients enchérissaient sur les articles pour éventuellement les acheter.eBay était gratuit au départ. Cependant, alors que leur trafic augmentait énormément, les fondateurs d'eBay ont été informés qu'ils devaient mettre à niveau leur compte d'hébergement. Cela les a amenés à prendre des commissions sur les offres pour financer le site Web.Steve Jobs est revenu chez Apple en 1997. Sa première ligne d'action était d'améliorer la présence d'Apple dans le monde du commerce électronique. Apple a lancé son nouveau site Web de commerce électronique amélioré à la fin de 1997 dans le but d'améliorer l'expérience client.Nike a créé son premier site Web en 1997. Cependant, il visait principalement à en apprendre davantage à ses consommateurs sur Nike et ses produits, plutôt que de vendre ces produits en ligne.En 1998, le site Web de Nike s'est amélioré pour offrir aux consommateurs la possibilité de personnaliser leurs propres chaussures Nike. Ce n'est qu'en 1999 que Nike est passé du contenu éditorial à une boutique en ligne.Dans les années 1990, Internet a attiré l'attention et l'adoption. Les startups basées sur le Web ont gagné beaucoup de financement et toutes les entreprises ont soudainement dû «passer à Internet». Plus tard a suivi ce qui est maintenant connu sous le nom de Dot-Com Crash en mars 2000, où l'indice Nasdaq a chuté d'environ 77 % en moins de trois ans.Le crash des dot-com a détruit de nombreuses entreprises de commerce électronique et basées sur Internet qui ont connu le succès au cours des années 1990. Cela a affecté même les grandes entreprises comme Amazon. Pourtant, certaines entreprises comme eBay ont prospéré malgré les vents contraires.En 2004, SnowDevil a été lancé, ce qui a fini par être l'étincelle qui a enflammé Shopify. Tobias Lütke et Scott Lake voulaient vendre des snowboards en ligne, mais n'ont pas trouvé de logiciel qui les aiderait à le faire.Ils ont d'abord utilisé une variété d'outils et de services tels que les magasins Miva, OsCommerce et Yahoo. Cependant, ils rencontraient souvent des problèmes lorsqu'ils essayaient de donner vie à leur vision. Selon Lütke, ils avaient une « excellente mise en page basée sur CSS avec toutes ces nouvelles "normes Web" modernes ». Cependant, le manque de capacité de personnalisation fournie par Yahoo lui permettait à peine de changer la couleur d'arrière-plan du frame supérieur.Ainsi, Lütke et Lake ont entrepris de créer une solution qui résoudrait non seulement leur problème, mais résoudrait également les problèmes des entreprises du monde entier. Ils ont créé Shopify en 2007 et transformé SnowDevil en magasin de démonstration Shopify, donnant vie à leur vision.Shopify alimente désormais plus de 4,5 millions de sites Web dans le monde.Après le crash des dot-com, les entreprises et les magasins de commerce électronique ont régulièrement repris de l'élan et de nouvelles plates-formes de commerce électronique ont émergé.En 2007, Magento a été créé par Varien, et il a ensuite été racheté par eBay. Au début, Varien construisait sa plateforme sur osCommerce. Cependant, ils l'ont trouvé incapable d'accueillir toutes les caractéristiques et fonctionnalités qu'ils avaient en tête. Ils ont donc décidé de créer une nouvelle solution open source à partir de zéro.Au fil des années, Magento est devenu l'une des principales plateformes de commerce électronique open source à son époque. Au cours de sa première année, il a été téléchargé plus de 500 000 fois. La popularité de Magento est due aux capacités de personnalisation qu'il a fournies, ainsi qu'à sa nature open source. Cela a permis aux entreprises de rompre avec les solutions propriétaires et de s'approprier pleinement leur magasin.Au début des années 2010, le commerce électronique a connu une adoption rapide et, au cours de la décennie, les ventes mondiales de commerce électronique ont été multipliées par 8.Au cours de cette période, le commerce électronique a connu de nombreux changements dans le comportement des utilisateurs à mesure que de nouvelles plates-formes émergeaient, remodelant efficacement la façon dont les utilisateurs interagissaient avec les marques en ligne.Les années 2010 montrent une grande amélioration dans la conception et les fonctionnalités fournies par les magasins de commerce électronique. Bon nombre des fonctionnalités qui ont été soigneusement mises en œuvre dans les années 1990 et au début des années 2000 sont devenues des éléments fondamentaux de chaque magasin de commerce électronique.Alors que de plus en plus d'entreprises se dirigent vers le paysage du commerce électronique, elles devaient chacune se démarquer grâce à une image de marque et à un design uniques. Les plates-formes de commerce électronique qui ont commencé à émerger à la fin des années 2000 ont fourni des options plus personnalisables pour la vitrine.Cela a également conduit à l'émergence de technologies, de concepts et d'approches plus récents qui remodeleraient les sites Web en général, y compris les vitrines de commerce électronique. Des concepts comme Jamstack, inventés par Netlify en 2015, et le lancement de frameworks de génération de sites statiques comme Gatsby ou Next.js, ont permis aux entreprises d'avoir plus de contrôle sur la conception de leur vitrine et d'offrir une meilleure expérience utilisateur.Les années 2010 ont également marqué l'essor du commerce mobile. Les entreprises de commerce électronique ont commencé à déployer des applications mobiles permettant à leurs consommateurs d'accéder aux mêmes fonctionnalités Web à partir de leurs smartphones. Cela a suivi sa propre chronologie d'évolution, en partant d'une conception simple et en passant à une conception plus élégante et adaptée à l'expérience utilisateur.Cela a élevé le développement des magasins de commerce électronique de la simple restauration d'un site Web à plusieurs plates-formes. Les développeurs devaient concevoir et créer des API au sein de leurs systèmes existants pour répondre au développement mobile.Le paysage du commerce électronique a évolué pour inclure non seulement le Web en tant que canal de vente, mais également les applications mobiles, les applications sociales, etc. Cela a engendré le besoin de solutions de commerce électronique offrant une prise en charge omnicanal, une flexibilité frontale et une offre de fonctionnalités étendue.Pour répondre à ces besoins, les années 2020 ont vu les développeurs rechercher désormais des solutions modulaires moins rigides et ouvertes aux personnalisations. Alors que les demandes de commerce électronique ont fortement évolué, les méthodes précédentes utilisées pour créer des applications de commerce électronique, qui étaient initialement monolithiques et étroitement couplées, sont désormais limitées.Comme le commerce électronique, et le secteur technologique dans son ensemble, est un paysage en croissance rapide, les nouvelles tendances continueront à évoluer. Cependant, une chose demeure constante au fil des ans : les entreprises continueront de s'efforcer de dépasser leur potentiel actuel. Pour s'assurer qu'elles peuvent innover et créer des expériences uniques, les solutions de commerce électronique doivent adopter une approche modulaire garantissant évolutivité et flexibilité.Sources : Aldrich Archive Comment s'est passé votre première expérience avec l'e-commerce ? Quels sites avez-vous utilisé ?Avez-vous encore recours au commerce électronique ? 