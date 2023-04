Le gouvernement a déposé le dossier relatif à l'ad tech en janvier et a reçu le soutien de huit autres États américains. C'est là qu'ils ont fait valoir que le géant des moteurs de recherche devait être poussé à vendre sa suite de gestion publicitaire. Mais le fabricant d'Android se dit innocent et n'a pas reconnu avoir fait quoi que ce soit de mal.Les États-Unis ont reçu des millions de documents de Google au cours de l'enquête qui a duré plusieurs années. Les régulateurs et les autorités ont longuement cherché à savoir si le géant de la technologie n'était pas en train de commettre des abus dans le secteur de l'ad tech, où il occupe une position dominante.Plus de 30 dépositions de témoins de Google ont été recueillies dans le cadre de cette affaire, comme le montrent les documents judiciaires rendus publics le 27 mars.Toutefois, les plaignants n'ont pas encore trouvé d'appui pour les préjudices mentionnés dans ces affaires antitrust.Le géant des moteurs de recherche continue d'affirmer que l'affaire doit être rejetée car le gouvernement a commis une erreur en mettant en évidence la nature du marché de la publicité en ligne et en excluant à tort des concurrents de premier plan tels que Facebook.Google ajoute également que le chiffre estimé par le gouvernement concernant l'échange d'annonces de l'entreprise était supérieur à 50 %, mais qu'il n'atteignait pas le chiffre de 70 % défini pour être considéré comme détenant un pouvoir de marché massif.En outre, Google affirme que le gouvernement n'a pas raison d'affirmer que ses acquisitions de DoubleClick et d'AdMeld nuisent à la concurrence. Il s'agit d'entités qui remontent à une dizaine d'années. Mais à l'époque, les autorités antitrust avaient approuvé les transactions durant cette période.Google a même demandé aux autorités d'organiser une séance d'audition pour tenter d'examiner plus en détail ses revendications et d'envisager un éventuel rejet de l'action en justice. Pour l'instant, l'affaire est entendue par la juge fédérale américaine Leonie Brinkema en Virginie.Cette action en justice dans le domaine de l'ad tech intervient juste après qu'une autre ait été intentée en 2020. À l'époque, l'administration Trump était en place et accusait Google d'aller à l'encontre des lois antitrust pour s'assurer de dominer le marché de la recherche.Cette affaire devait entrer dans sa phase de jugement en septembre de cette année.Il est logique qu'Alphabet, la société mère de Google, souhaite que ces allégations soient retirées, car elles sont non seulement préjudiciables, mais elles pourraient donner lieu à d'autres actions en justice du même type à l'avenir, de nombreux géants de la technologie s'unissant pour se retourner contre le principal fournisseur de moteurs de recherche.Source : GoogleQu'en pensez-vous ?