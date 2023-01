Cet ancien ingénieur logiciel, reconverti en youtubeur, a réussi à gagner 664 000 $, soit 12 500 $ par mois, en postant des vidéos de Lego

Sa vidéo la plus populaire

Quelques statistiques

2,9 millions d'abonnées

705 millions de vues vidéo

65 téléchargements

664 000 USD en gains totaux

12 500 USD en gains moyens par mois

RPM : 0,94 RPM (revenue pour mille vues - il s'agit d'une métrique qui représente la somme d'argent générée par millier de vues d'une vidéo. Le RPM est calculé sur la base de plusieurs sources de revenus, y compris les annonces, les souscriptions aux chaînes, YouTube Premium, les Super Chats et les Super Stickers.)

3,20 de CPM basé sur la lecture. Le CPM (coût pour 1 000 impressions) est une statistique qui représente le montant dépensé par les annonceurs pour diffuser des annonces sur YouTube. YouTube Analytics présente différentes métriques associées au CPM :

CPM : coût payé par un annonceur pour 1 000 impressions d'annonces. Une impression d'annonce est comptabilisée chaque fois qu'une annonce est diffusée. CPM basé sur les lectures : coût payé par un annonceur pour 1 000 lectures de vidéos dans lesquelles une annonce est diffusée.





Une capture d'écran de YouTube Analytics

10,8 millions de nombre de vues

8 minutes de durée de vidéo

39 % de fidélisation d'audience

5,9 % de taux d'impressions de clics

96,9 % de note

138 000 « j'aime »

4400 commentaires

20400 actions

10 200 USD de revenus publicitaires



Chiffres clés de ses 20 vidéos les plus populaires

En dehors de YouTube, mes sources de revenus sont faibles. Je reçois de petites sommes (moins de 5 % des revenus totaux) de Beyond The Brick, car ils publient mes vidéos sur Facebook. Une autre source de revenus minuscule commence à provenir de BuildaMOC, car ils vendent un kit Lego que j'ai conçu. Je n'ai jamais fait de parrainage, de liens d'affiliation, reçu de dons ou quoi que ce soit d'autre.



Les dépenses totales sont de 30400 USD (5% des gains). Cela inclut les pièces Lego (7600 USD) et d'autres choses comme l'équipement de cinéma (22800 USD). Une dépense aussi faible provient d'une production vidéo allégée. Je fais tout moi-même : concevoir des constructions Lego, filmer, monter, acheter des pièces, faire la comptabilité. Aucun salaire n'est versé aux personnes extérieures. Je n'appartiens pas à un réseau multichaîne.



Le temps de travail total est d'environ 6500 heures (100 heures par vidéo). Cela me fait un taux horaire de 90 USD/heure. Je reçois de petites sommes (moins de 5 % des revenus totaux) de Beyond The Brick, car ils publient mes vidéos sur Facebook. Une autre source de revenus minuscule commence à provenir de BuildaMOC, car ils vendent un kit Lego que j'ai conçu. Je n'ai jamais fait de parrainage, de liens d'affiliation, reçu de dons ou quoi que ce soit d'autre.

Combien gagnent les chaînes Lego « à succès » ?



Le marqueur rouge est la chaîne Brick Experiment Channel

Son public

Comment les téléspectateurs trouvent ses vidéos

En décembre 2017 est née Brick Experiment Channel (ou BEC), une chaîne YouTube dédiée à la construction et à l'expérimentation de briques Lego Technic. Les matériaux de construction ne se limitent pas toujours au Lego car ils incluent souvent des composants électroniques et d'autres éléments. BEC a créé des machines d'escalade, des sous-marins, des palans, des boîtes de vitesses, des roues tournantes et un drone pour n'en nommer que quelques-uns.Son propriétaire, qui indique être le seul à faire tourner la boutique, explique avoir été accepté dans le programme de partenariat YouTube en juin 2018. En octobre 2022, ses revenus totaux étaient de 664 000 USD. Ce qui revient à une moyenne de 12 500 USD par mois : « C'est l'argent que Google envoie sur mon compte bancaire, à partir duquel je paie des impôts ».Brick Experiment Channel en chiffres, c'est (en octobre 2022) :Une vidéo moyenne c'est (en octobre 2022):Et d'expliquer que « Tous les revenus YouTube proviennent des publicités YouTube (et une petite partie de YouTube Premium). Je n'ai jamais utilisé les dons Super Chat ni aucune autre fonctionnalité de monétisation. Tous les types d'annonces sont activés dans les paramètres vidéo ».Il a analysé plus de 100 chaînes Lego avec plus de 10 000 abonnés. Il considère que ces créateurs ont réussi. En moyenne, ce sont des chaînes qui ont 9 ans, elles ont 470 000 abonnés, 504 téléchargements et 208 millions de vues. Elles sortent une vidéo par semaine qui obtient 410 000 vues : « s'ils ont le même RPM que ma chaîne, ils gagnent 1800 USD de revenus publicitaires par mois pour leurs efforts. Pas mal, à mon avis ».Très vite, il met en garde les lecteurs : Mais ne pensez pas que filmer des Lego vous garantira des gains élevés. Il y a beaucoup, beaucoup de créateurs qui publient des vidéos Lego en continu et n'ont pas d'abonnés et n'obtiennent aucune vue. Trop. Des centaines, voire des milliers de ces créateurs. C'est un peu déchirant de voir des gens consacrer autant de temps et d'efforts pour (soi-disant) rien.Son audience se compose principalement d'hommes d'âge moyen. Les principaux pays sont les États-Unis, l'Inde et la Russie.La plupart des vues (> 90 %) proviennent de la page d'accueil de YouTube (fonctionnalités de navigation) et des suggestions de vidéos. Les termes de recherche populaires menant à son contenu depuis la recherche Google sont liés à Lego. Les suggestions de vidéos proviennent principalement de ses propres vidéos.Source : BEC En tant que professionnel de l'informatique, estimez-vous être justement rémunéré ou plutôt sous payés ?Vous est-il déjà arrivé de regretter de ne pas avoir tenté l'aventure du web (à l'instar de cet ancien ingénieur logiciel) pour espérer avoir de meilleurs revenus au lieu de vous tuer à la tâche pour peu de reconnaissance de votre apport à l'entreprise ?YouTube (en particulier, mais le secteur de la création vidéo en général) est-il une idée de revenus complémentaires (voire une source de revenus principale) ou estimez-vous que le marché est saturé ?Avez-vous une passion et/ou un passe-temps qui pourrait être générateur de revenus ?