L'objectif de cette étude était de mettre en lumière et d'analyser l'état actuel du commerce social et ce qui motive réellement ces plates-formes, y compris les nombreux défis et la portée de ce monde lié au commerce social.L'enquête a également montré quelques détails supplémentaires liés à la manière dont les transactions ont lieu dans un environnement numérique et compétitif tel que le commerce social. Les marques peuvent vraiment tirer le meilleur parti de l'environnement diversifié présenté, qui met toutes sortes de produits en évidence, mais aussi créer des discussions grâce à des chatbots alimentés par l'IA, créer du contenu qui peut être acheté et permettre aux marques de prendre part à tous les types de procédures où toutes ces activités se déroulent dans différentes boutiques.Il existe de nombreuses stratégies de marketing qui permettent d'utiliser le commerce social et de réaliser des transactions, entre autres. Obtenir un retour d'information de la part des utilisateurs est également devenu beaucoup plus simple, tout comme l'engagement des clients, de sorte qu'au bout du compte, les ventes sont stimulées par les demandes de retour d'information. Les marques ont également la possibilité d'assister à la commercialisation de leurs produits par l'intermédiaire de plusieurs personnes célèbres grâce à des liens directs vers des paniers d'achat, etc.Instagram est sans aucun doute l'un des médias les plus appréciés à l'heure actuelle. Mais d'autres applications comme Facebook, Snapchat, Pinterest et Amazon Live ne doivent pas être oubliées pour des raisons évidentes. En outre, l'étude souligne que TikTok et WeChat, ainsi que Verint, sont en tête à cet égard, en fournissant des paniers d'achat et en incitant les autres à faire des achats, de la même manière que les influenceurs se comportent aujourd'hui.En outre, cette enquête a montré que 49 % des utilisateurs préféreraient essayer virtuellement des produits et même des accessoires par l'intermédiaire de plates-formes sociales qui offrent un merveilleux support RV pour évaluer les produits dans leur ensemble.Dans cette enquête, près de 22 % des personnes interrogées ont souhaité acheter des produits par le biais d'un livestream sur les médias sociaux. Environ 63 % d'entre eux ont indiqué qu'ils utilisaient des mondes virtuels tels que le métavers pour permettre le shopping social.Les recherches mettent en évidence d'autres problèmes liés à l'achat via les applications de médias sociaux. Environ 45 % des personnes affirment être redirigées vers d'autres sites web qui ne les intéressent pas. Et un pourcentage stupéfiant de 38 % a révélé l'indisponibilité totale des modes de paiement qu'ils préfèrent.D'autres problèmes étaient liés à des soucis de caisse, à des ruptures de stock et même à des spams. Quelques-uns avaient trait à des coupons non valables et plus encore.Source : GoodFirms Pensez-vous que les acheteurs qui donnent leur confiance aux "influenceurs" sont crédules ?Avez-vous constaté ce phénomène dans votre entourage ?