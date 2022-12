Les consommateurs veulent des sites web faciles à naviguer, au design intuitif et au chargement rapide. Or, de nombreux sites de commerce électronique ne sont pas à la hauteur. Cinq achats par acheteur en ventes manquées, cela peut sembler peu, mais si l'on rapporte ce chiffre au nombre de nouveaux clients potentiels que les entreprises ratent, cela représente une somme d'argent très importante.



Les fonctionnalités supplémentaires restent un facteur important pour attirer les clients, mais il est essentiel de commencer par les éléments de base. Par exemple, en investissant dans une infrastructure technologique de commerce composable et sans tête, les entreprises peuvent jeter les bases d'une expérience utilisateur exceptionnelle et rapide. Les consommateurs veulent des sites web faciles à naviguer, au design intuitif et au chargement rapide. Or, de nombreux sites de commerce électronique ne sont pas à la hauteur. Cinq achats par acheteur en ventes manquées, cela peut sembler peu, mais si l'on rapporte ce chiffre au nombre de nouveaux clients potentiels que les entreprises ratent, cela représente une somme d'argent très importante.Les fonctionnalités supplémentaires restent un facteur important pour attirer les clients, mais il est essentiel de commencer par les éléments de base. Par exemple, en investissant dans une infrastructure technologique de commerce composable et sans tête, les entreprises peuvent jeter les bases d'une expérience utilisateur exceptionnelle et rapide.

L'étude de Storyblok montre que 42 % des personnes interrogées décident de rester sur un site Web ou de le quitter en moins de 10 secondes - 20 % en moins de cinq secondes - tandis que 60 % ont abandonné un achat en raison d'une mauvaise expérience sur le site.Lorsqu'on leur demande les principales raisons pour lesquelles ils quittent un site de commerce électronique, 37 % répondent les options de paiement limitées, suivies d'une navigation ou d'une présentation médiocre (37 %) et d'une vitesse de chargement lente (33 %). 42 % des Américains et 18 % des Européens déclarent qu'il leur est arrivé au moins une fois d'être trop gênés pour dire où ils avaient acheté un produit parce que le site était mal conçu.Ce que les consommateurs apprécient, c'est la facilité de navigation, la rapidité de chargement et la simplicité de conception. Pour terminer sur une note positive, 60 % d'entre eux estiment que les sites de commerce électronique s'améliorent, et 5 % seulement que l'expérience est moins bonne.Dominik Angerer, PDG et cofondateur de Storyblok, déclare :Malgré l'incertitude économique, 23 % des acheteurs disent qu'ils prévoient de faire plus d'achats de Noël en ligne cette année qu'en 2021, et 13 % ont l'intention d'en faire moins. Parmi ceux qui disent vouloir faire moins d'achats, 19 % citent les problèmes de chaîne d'approvisionnement ou de livraison comme leur principale préoccupation, et 18 % disent préférer l'expérience en magasin.Lorsqu'il s'agit d'influencer les décisions d'achat, les médias sociaux sont cités comme ayant beaucoup plus d'influence pour les Américains que pour les Européens. 48 % des acheteurs en ligne américains déclarent que le fait de voir un produit sur les médias sociaux est un facteur important, contre 35 % en Europe. Les courriels de marketing et les publicités en ligne ont le moins d'influence.Source : Storyblok Qu'en pensez-vous ?Etes-vous d'accord avec les éléments exposés dans cet article ?