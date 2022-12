44,5 % des professionnels indépendants du référencement gagnent plus de 75 000 dollars par an : voici comment devenir un professionnel du SEO en freelance

45,6 % des personnes travaillant comme professionnels du référencement en freelance ont moins de quatre ans d'expérience, selon le rapport du SEJ. Cela indique que le domaine est encore assez récent, ce qui peut faciliter l'entrée des nouveaux arrivants. Seuls 6,7 % d'entre eux gagnent moins de 34 000 dollars par an, ce qui suggère que la majorité d'entre eux gagnent bien plus que cela sur une base annuelle.La première chose à faire si vous voulez devenir un professionnel indépendant du référencement est de vous renseigner sur l'endroit où vous pouvez trouver du travail.9,5% des freelances disent avoir été recommandés par un membre de leur réseau. 8,9% ont cherché le travail par eux-mêmes, 8,7% l'ont obtenu par le biais de réseaux personnels, 7,7% ont utilisé la portée sociale organique et un nombre similaire, 7,7%, ont reçu du travail d'Upwork au cours de l'année écoulée.Même si votre carrière de freelance n'aboutit pas, elle permet d'acquérir un large éventail de compétences qui peuvent s'avérer utiles lorsque vous recherchez de nouveaux emplois. Les postes de référencement à plein temps peuvent également offrir un salaire élevé. Vos clients seront aussi une bonne source d'opportunités d'emploi puisqu'ils pourront exploiter leur réseau pour vous trouver le bon profil.D'innombrables personnes rejoignent les rangs des freelances pour soutenir leurs finances et leur permettre de fixer leurs propres horaires. Rejoindre une plateforme comme Fiverr peut vous aider à démarrer.Source : Search Engine Journal Quelle lecture faites-vous de cet article ?Quels peuvent-être les avantages et les inconvénients de ce mode de travail ?