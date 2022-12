Bien que la Chine se soit établie comme un marché entièrement distinct, en dehors de la Chine continentale, ce sont ces quatre entreprises qui tirent les revenus les plus élevés de cette industrie.Une grande partie de la croissance des recettes publicitaires en 2022 est le résultat direct de l'essor du streaming vidéo. Les agences de publicité et les marques ont investi de plus en plus d'argent dans des publicités affichées à côté de contenus vidéo, et on estime que les publicités vidéo dépasseront les publicités textuelles en termes d'investissement d'ici 2025.Les publicités vidéo sont depuis longtemps un pilier de l'industrie de la publicité, mais malgré cela, les choses continuent à évoluer de manière assez spectaculaire dans ce domaine. Les chaînes de télévision voient une part moins importante de leurs recettes publicitaires leur revenir, car les services de streaming s'avèrent être de meilleures options.Les petites entreprises profitent de la transition vers l'IPTV et les services de streaming. Elles n'ont plus à traiter avec des intermédiaires, mais peuvent diffuser leurs publicités en entrant directement en contact avec les plateformes sur lesquelles elles souhaitent que les publicités soient affichées.Cependant, un changement sismique majeur qui se produit dans le monde des publicités numériques est lié aux récentes réglementations sur la vie privée. La réglementation RGPD dans l'UE ainsi que les nouvelles politiques d'Apple qui empêchent le suivi par des tiers forcent les entreprises comme Meta à réorganiser leurs plateformes afin de rester pertinentes. L'époque actuelle est marquée par des changements rapides, et il est impossible de dire qui finira par prendre le dessus. Les grandes entreprises technologiques ont un rôle énorme à jouer dans ce domaine, et il est peu probable que leur rôle s'estompe au cours de la prochaine décennie.Source : OmdiaQu'en pensez-vous ?Cette croissance est-elle destinée à perdurer dans les mois à venir ?