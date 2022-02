La répartition géographique est intéressante : 75 % des Brésiliens et 59 % des Américains estiment qu'il vaut la peine de permettre aux entreprises d'accéder à leurs données personnelles si cela se traduit par une meilleure expérience utilisateur.De l'autre côté de l'Atlantique, les gens sont plus prudents : seuls 50 % des Britanniques interrogés pensent qu'il vaut la peine de donner accès à leurs données et les Allemands sont légèrement opposés à cette idée, avec seulement 48 % d'avis favorables.L'une des façons de privilégier la commodité consiste à utiliser d'autres comptes pour éviter d'avoir à créer de nouvelles connexions. Près des deux tiers (73 %) utilisent globalement leur compte Facebook ou Google pour se connecter à d'autres applications afin d'éviter d'avoir à créer de nouveaux identifiants.", déclare Vince Padua, directeur de la technologie et de l'innovation d'Axway. "Même si le consommateur moyen ne saisit pas nécessairement la technologie sous-jacente, les principes d'ouverture des données semblent trouver un écho. 76 % des personnes interrogées reconnaissent que leurs prestataires de soins de santé devraient disposer des mêmes informations, les plus récentes, sur un patient, afin de réduire les erreurs de communication et les erreurs humaines et de fournir de meilleurs soins. En outre, 84 % des personnes interrogées estiment qu'elles devraient avoir le contrôle de leurs données financières et que les banques ne devraient pas empêcher les mouvements d'argent entre d'autres services financiers, principes qui sont à la base de l'ouverture des services bancaires.Une fois de plus, les Brésiliens sont les plus enthousiastes, puisque 79 % d'entre eux considèrent l'open banking comme une évolution positive. Aux États-Unis, ils ne sont que 51 % à la considérer comme positivcee, les autres s'inquiétant de la confidentialité et de la sécurité. Une fois encore, l'Europe est plus sceptique : 60 % des Français interrogés considèrent l'open banking comme une évolution négative, suivis par 57 % des Allemands et 54 % des Britanniques.Source : Axway Trouvez-vous cette étude pertinente ?Partageriez-vous vos données personnelles pour une meilleure expérience utilisateur ?Si tel est le cas, quels types de données consentiriez-vous à partager ?