Une plateforme de marketing numérique du nom de Sendinblue a récemment mené une étude qui a analysé la production de carbone de divers types de communication. Un courrier direct envoyé à un correspondant dans votre cible démographique libère environ 19,5 grammes de carbone dans l'atmosphère. Un spot télévisé de 30 secondes émettra 350 grammes de carbone, ce qui en fait l'une des formes de marketing les plus destructrices pour l'environnement.Les courriels pourraient bien être les options les plus respectueuses de l'environnement à disposition. Un seul courriel n'émet que 0,174 gramme de carbone, et il vous faudra envoyer 4 000 courriels pour que les émissions de carbone commencent à se rapprocher de celles des publicités télévisées et autres. Cet impact sur le carbone peut augmenter si les messages électroniques restent sur le serveur pendant de longues périodes, mais il est possible d'y remédier en nettoyant fréquemment le serveur.L'utilisation du courrier électronique pour la communication peut aider les entreprises à réduire leurs émissions de carbone de plusieurs centaines de milliers de tonnes par an. Même si cela ne suffira pas à empêcher le changement climatique d'avoir un impact destructeur sur le monde, c'est un pas dans la bonne direction et il est essentiel que les entreprises commencent à en prendre conscience avant qu'il ne soit trop tard. Chaque petit geste compte lorsque l'on est confronté à un type de menace aussi imminent et dangereux.Source : Sendinblue Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quelle forme de communication votre entreprise privilégie-t-elle pour les campagnes marketing ?