Le 28 octobre dernier, lors du sommet virtuel de l'entreprise, le PDG Mark Zuckerberg n'a pas seulement fait part de sa mission et de ses objectifs concernant le métaverse, mais il a également profité de l'occasion pour dévoiler son nouveau nom de marque, Meta.Alors que l'entreprise était déjà en proie à des controverses. Il y a quelques mois, le Journal de Wall Street a commencé à diffuser les documents divulgués par le dénonciateur de l'entreprise.Selon cette révélation, la fiabilité de Meta a commencé à chuter rapidement de seize pour cent après la diffusion par le Wall Street Journal du document Facebook basé sur la série de révélations variées d'une ex-employée, la dénonciatrice, Frances Haugen, et s'est effondrée à 5,8 % le mois dernier, la semaine où elle a présenté son témoignage devant le Sénat.Cependant, l'entreprise a survécu et a regagné la confiance de ses clients, ce qui lui a permis d'atteindre 11 % à la fin du mois d'octobre. Alors que la déclaration de changement de marque l'a ramené à 6,2 %, selon les conclusions de The Harris Brand notées par FastCo.Meta a souligné que son rebranding est formulé pour la rétablir en tant que marque métaverse. Le terme "métaverse" est une expression empruntée à la science-fiction qui désigne une édition de l'internet dans laquelle on pénètre à l'aide de casques de Réalité Virtuelle et de Réalité Augmentée.Cependant, Mark Zuckerberg a déjà démenti que le changement de marque n'a rien à voir avec la récente controverse de l'entreprise, liée à la fuite de documents.Les professionnels de l'image de marque ont laissé entendre que la transformation du nom ne semblait pas suffisante pour préserver le statut de la plateforme, et que l'entreprise devrait faire un travail crucial pour regagner la confiance de ses clients.Source : Harris PollQue pensez-vous de cette étude ? la trouvez-vous pertinente ?À votre avis, pour quelles raisons les utilisateurs ont-ils refait confiance à Facebook ?