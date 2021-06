Les informations sur "le poids, la taille ou le sexe que vous choisissez de fournir à Oculus Move, une suite de fitness préinstallée".

"Les données de mouvement" que Facebook utilise pour "vous éviter de vous heurter à des objets du monde réel" - en d'autres termes, chaque façon dont votre tête et vos mains se déplacent dans la VR et les données spatiales relatives aux pièces dans lesquelles vous jouez à la VR, dont les chercheurs de Stanford University ont conclu en novembre qu'elles peuvent être utilisées pour créer un profil biométrique reconnaissable après seulement quelques minutes d'entraînement.

Le contenu de vos conversations avec des personnes sur des applications comme "Messenger, Parties et les chats [Oculus]" ou vos "interactions vocales [Oculus]".

Tout ce que vous craigniez à propos de la connexion de Facebook à Oculus et de son écosystème de réalité virtuelle commence à se mettre en place progressivement. Un billet de blog publié mercredi a confirmé qu'Oculus, la branche de Facebook spécialisée dans la VR, affiche désormais des publicités dans certains jeux et applications de VR à l'intention de leurs joueurs. Comme Facebook l'a souligné depuis dans des courriels envoyés directement à la presse, ces publicités exploiteront « les informations de première partie de Facebook pour cibler ces publicités » - et Facebook n'a pas encore annoncé de limites quant aux données des comptes Facebook qui peuvent être exploitées.Dans les semaines à venir, des publicités commenceront à apparaître dans le jeu Blaston de Resolution Games, ainsi que dans deux autres applications dont le nom n'a pas été révélé. Facebook étendra ensuite le système en fonction des réactions des utilisateurs, en précisant qu'il vise à créer une "plateforme autonome" pour le développement de la réalité virtuelle.Facebook a introduit des publicités sur l'application mobile Oculus le mois dernier, et il utilise des données limitées d'Oculus pour cibler la publicité Facebook depuis 2019 , mais il s'agit de sa première incursion majeure dans la mise en place de publicités à l'intérieur de la plateforme Oculus VR elle-même. « Une fois que nous aurons vu comment ce test se déroule et que nous aurons intégré les commentaires des développeurs et de la communauté, nous fournirons plus de détails sur le moment où les publicités pourraient devenir plus largement disponibles sur la plateforme Oculus et dans l'application mobile Oculus », a déclaré l'entreprise dans son billet.Le système utilisera les informations de votre profil Facebook, ainsi que les données relatives « au fait que vous avez consulté du contenu, installé, activé ou souscrit à une application Oculus, ajouté une application à votre panier ou à votre liste de souhaits, si vous avez lancé le paiement ou acheté une application sur la plateforme Oculus, et enfin, si vous avez consulté, survolé, enregistré ou cliqué sur une publicité dans une application tierce », d’après l’article de Facebook.Comme indiqué par le porte-parole, les utilisateurs peuvent cliquer sur une publicité et soit l'ouvrir, soit enregistrer le lien pour plus tard. La première option lancera une page d'accueil dans le navigateur Web d'Oculus Quest, et la seconde enregistrera la publicité dans l'expérience in-VR de Quest et dans les sections Explore de l'application mobile Oculus. Les développeurs recevront une part des revenus provenant des publicités diffusées dans leurs applications, mais Facebook ne révèle pas publiquement le pourcentage. Comme sur les applications non VR de Facebook, vous pouvez empêcher des publications ou des entreprises spécifiques d'apparaître dans les créneaux publicitaires.« Les publicités sont plus efficaces lorsqu'elles sont de haute qualité et pertinentes. C'est pourquoi les publicités d'Oculus respecteront les principes publicitaires de Facebook, dont le premier est "construire pour les gens d'abord". Il est également important que les utilisateurs puissent gérer les publicités qu'ils voient, c'est pourquoi nous avons inclus des commandes permettant de masquer des publicités spécifiques ou de masquer complètement les publicités d'un annonceur. Les utilisateurs peuvent également accéder à des préférences publicitaires plus détaillées à partir de n'importe quelle publicité via notre interface "Pourquoi est-ce que je vois cette publicité ?" », lit-on dans billet de Facebook.Cependant, si Facebook va traiter les données biométriques et d'utilisation à l'intérieur de la VR, il dit que pour l'instant, ces données ne s'appliqueront pas à sa nouvelle plateforme publicitaire. Pour l'instant, Facebook continue de dire aux utilisateurs que les "données qui sont traitées sur l'appareil" ne sont pas téléchargées sur les serveurs de Facebook, ce qui inclut les "images brutes" des capteurs du casque Oculus et les "images de vos mains" dans son interface de suivi des mains. Voici, ci-dessous, les données qui restent sur votre appareil :« C'est un élément clé pour s'assurer que nous créons une plateforme autonome qui peut soutenir une variété de modèles commerciaux ». Facebook admet également que la tarification des produits peut varier avec la publicité : « Cela nous aide à continuer à rendre le matériel innovant d’AR [réalité augmentée] / VR plus accessible à un plus grand nombre de personnes ». L'annonce de mercredi souligne également que cette option publicitaire est destinée à générer « de nouvelles façons pour les développeurs de générer des revenus ».En outre, la future feuille de route de Facebook reste ouverte. Facebook n'a pas déterminé, par exemple, si des publicités pourraient éventuellement apparaître dans l'expérience Oculus Home. Facebook n'a pas non plus encore identifié les autres applications utilisant des publicités, bien qu'il énumère d'autres noms dans les semaines à venir. Les premières publicités ressemblent à des boîtes standard à l'intérieur des interfaces de jeu, mais le billet de blog de Facebook indique qu'il explore également d'autres options. « Nous investissons actuellement dans les publicités discrètes, qui constituent un nouveau moyen pour les développeurs de développer leur activité. Bien que nous ne soyons pas encore prêts à les tester, nous explorons également de nouveaux formats publicitaires propres à la VR », lit-on.On peut dire que la VR est un support publicitaire depuis des années, avec d'innombrables liens promotionnels pour le cinéma et la télévision, ainsi que des expériences inédites d'entreprises comme McDonald's et Ikea. Mais les applications de VR financées par la publicité utilisent un modèle différent qui ressemble davantage à celui de l'écosystème mobile et Web. Permettre aux développeurs d'intégrer de la publicité pourrait les inciter à travailler au sein de l'écosystème officiel de Facebook plutôt que de distribuer par le biais d'options de chargement latéral comme SideQuest.Facebook domine actuellement la VR grand public avec son casque Oculus Quest 2 , qui, à 299 dollars, est l'une des options les moins chères du marché. Il a également acquis les studios à l'origine de plusieurs jeux VR majeurs, notamment le jeu de rythme Beat Saber et le titre de bataille royale Population : One. Bien qu'elle puisse être confrontée à une concurrence renouvelée par la deuxième génération du casque PlayStation VR de Sony l'année prochaine, au moins une société de VR s'est retirée du matériel grand public en partie à cause de l'influence de Facebook.HTC a répliqué avec force à l'approche de vente de matériel bon marché de Facebook. Le directeur général de HTC Vive, Dan O'Brien, a recemment déclaré : « HTC veut gagner de l'argent avec la VR grâce aux revenus d'achat initial, et non grâce à des opportunités "en aval" ». Il a décrit le modèle commercial de "certaines marques", comme Facebook, comme subventionnant du matériel coûteux à un prix de vente conseillé inférieur « dans l'espoir de monétiser en aval sur des services partagés » et « peut-être en utilisant des tactiques d'exploration de données pour comprendre le comportement des utilisateurs et ensuite exécuter un programme qui génère également des revenus en aval ».Pendant ce temps, Facebook a lentement renforcé les liens entre son activité centrale et Oculus, qu'il a acquis en 2014. Facebook a commencé à exiger des logins Facebook pour les casques Quest l'année dernière, bien que les utilisateurs puissent maintenir des profils séparés et utiliser des pseudonymes dans la VR. L'ajout de la publicité n'est pas un mouvement surprenant pour l'entreprise - et c'est un autre signal que le matériel Oculus devient de plus en plus étroitement intégré à Facebook.Pour rappel, tout nouveau matériel de la marque Oculus nécessite un compte Facebook pour fonctionner. Par ailleurs, le matériel vendu avant l'entrée en vigueur de ce changement de règles nécessitera un accord sur les CGU à compter du 1er janvier 2023. Et les CGU combinées de la société peuvent pénaliser les utilisateurs qui créent des comptes Facebook fantômes ou factices dans le seul but d'activer les fonctionnalités VR d'Oculus. En acceptant ces CGU, Facebook peut annuler votre compte et les achats qui y sont liés, s'ils sont jugés en violation de ses règles.Source : Oculus Que pensez-vous de cette nouvelle clarification apportée par Facebook concernant la publicité sur ses casques VR ?Cette annonce vous surprend-elle ?Les "données qui sont traitées sur l'appareil", comme les mouvements de vos mains, seront conservées sur votre l’appareil. Quel commentaire en faites-vous ?Allez-vous continuer à utiliser votre casque Oculus Quest pendant les tests de publicité de Facebook ?