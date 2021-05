Phil Schiller, le cadre d'Apple en charge de l'App Store, a évoqué la possibilité que l'entreprise réduise son taux de commission de 30 % à 25, voire 20 %, dès 2011, en réponse à la concurrence. Schiller a lancé cette idée dans un courriel adressé à Steve Jobs, alors PDG d'Apple, et à Eddy Cue, responsable des services Apple. Cet e-mail a été rendu public dans le cadre de la bataille juridique qui oppose la société à Epic Games.Selon les documents, Schiller a commencé son courriel en demandant : « Pensons-nous que notre répartition 70/30 durera toujours ? » L'e-mail continue en disant : « Je pense qu'un jour, nous verrons suffisamment de défi de la part d'une autre plateforme ou de solutions basées sur le Web pour vouloir ajuster notre modèle ». Schiller poursuit en suggérant que si Apple devait un jour modifier sa structure tarifaire, elle devrait le faire « en position de force plutôt que de faiblesse » et en lançant l'idée qu'Apple abandonne son taux de commission lorsque l'App Store aura généré plus d'un milliard de dollars de bénéfices annuels.« Je sais que cette idée est controversée, mais je la présente comme une autre façon de considérer la taille de l'entreprise, ce que nous voulons réaliser et comment nous restons compétitifs », a écrit Schiller. « Juste de la nourriture pour la réflexion ». Schiller a ajouté en annexe de son e-mail un article du Wall Street Journal de 2011 qui évoquait la possibilité pour les développeurs d'utiliser des applications Web pour contourner les frais de l'App Store d'Apple.La commission de 30 % prélevée par Apple sur de nombreux achats in-app est au cœur de sa bataille juridique avec Epic Games, qui a accusé l'App Store lié aux iPhone et iPad d'être un monopole. Epic est tenu d'utiliser le mode de paiement d'Apple pour les achats in-app dans Fortnite (et donc de payer une commission de 30 %), et c'est le fait que la société ait décidé de proposer son propre système de paiement in-app qui a poussé Apple à retirer le jeu de l'App Store Epic fait valoir que l'App Store ne fournit aucun service réel, mais permet simplement à Apple de puiser de l'argent des développeurs. Epic poursuit Apple pour violations des lois antitrust pour ces motifs, après avoir lancé un système de paiement in-app non autorisé pour Fortnite plus tôt cette année. Mais Apple insiste sur le fait que le processus d'examen de l'App Store est un élément central des efforts plus larges de sécurité de la plateforme autour d'iOS.La question de savoir combien de bénéfices Apple tire de l'App Store sera débattue au cours de ce procès. Un témoin d'Epic Games a déclaré que l'App Store d'Apple avait des marges d'exploitation supérieures à 70 % au cours des exercices 2018 et 2019, selon des documents judiciaires. Des informations du groupe de planification et d'analyse financière d'entreprise d'Apple ont confirmé ces informations en montrant que l'App Store avait une marge opérationnelle de 77,8 % en 2019 et de 74,9 % en 2018, selon Ned Barnes.Mais le témoin expert d'Apple, Richard Schmalensee, a contesté les chiffres de Barnes, selon les documents judiciaires. « L'estimation de Barnes de la marge opérationnelle de l'App Store n'est pas fiable, car elle examine isolément un segment de l'écosystème iOS d'une manière qui augmente artificiellement la marge opérationnelle apparente de ce segment », a déclaré Schmalensee dans son témoignage écrit. « Lorsque l’on considère l’écosystème des appareils et des services d’Apple dans son ensemble, la marge d’exploitation tombe à un niveau insignifiant ».En réponse à l'e-mail, Apple a déclaré qu'il n'y a aucune preuve que les frais de l'App Store sont liés à son bénéfice, et que l'e-mail de 2011 ne confirmait pas que le magasin faisait 1 milliard de dollars de bénéfices, d’après les documents judiciaires. Selon une analyse de Sensor Tower, les commissions perçues par l'App Store en 2020 s'élèvent à environ 22 milliards de dollars, et Epic cite un témoin qui affirme que son taux de profit est d'environ 80 %.Apple a ajusté sa structure de commissions au fil des ans, mais n'a jamais abaissé son taux standard à 25 ou 20 %. En 2016, elle a ramené sa commission à 15 % pour les abonnés ayant souscrit à un service depuis plus d'un an. Puis, l'année dernière, elle a abaissé son taux à 15 % pour tous les développeurs qui réalisent moins d'un million de dollars de ventes sur sa boutique.Les critiques d'Apple se sont élevées contre cette décision, le PDG d'Epic, Tim Sweeney, la qualifiant de « manœuvre calculée d'Apple pour diviser les créateurs d'applications et préserver son monopole sur les magasins et les paiements, rompant une nouvelle fois la promesse de traiter tous les développeurs de la même manière ».Alors qu’Apple va tenter de justifier sa commission de 30 % pendant un procès de 3 semaines, un autre propriétaire de boutique en ligne est accusé de comportement anticoncurrentiel. Wolfire Games, le studio indépendant créateur de la première vitrine numérique Humble Indie Bundle, poursuit Valve Software pour violation des règles antitrust . « Valve abuse de son pouvoir de marché pour s'assurer que les éditeurs de jeux n'ont pas d'autre choix que de vendre la plupart de leurs jeux sur Steam Store, où ils sont soumis au péage de 30 % de Valve », a affirmé Wolfire Games dans une plainte déposée mardi.L’action en justice, qui porte sur les jeux sur PC et qui comporte une longue liste d'abus de pouvoir de Valve contre plusieurs autres entreprises, se concentre sur ce qu'elle considère comme une liaison illégale entre la plateforme de jeux Steam (qui permet de gérer la bibliothèque de jeux, les réseaux sociaux, le suivi des succès, les mods Steam Workshop, etc.) et la boutique de jeux Steam (qui traite les paiements en ligne et livre une copie du jeu).« L'échec de ces entreprises à concurrencer de manière significative la plateforme de jeux Steam montre qu'il est pratiquement impossible, d'un point de vue économique, de concurrencer la plateforme de jeux Steam », affirme la plainte. « La plateforme de jeux Steam a bien consolidé sa domination sur le marché des plateformes de jeux pour PC de bureau et, compte tenu de ses effets de réseau uniques et puissants, il est peu probable que cela change ».Selon un commentateur, même si Apple réduisait à 20 %, cela ne résoudrait pas le problème. « S'ils réduisent leur commission à 25 % ou même 20 %, les gens continueront à se plaindre que c'est trop », a-t-il écrit. « Cela ne résoudra rien et pourrait même aggraver la situation, car certains se diront que s'ils peuvent vraiment réduire leur commission de 5 ou 10 %, cela montre qu'ils ont exploité leur position pendant tout ce temps et qu'il n'y a aucune raison de penser qu'ils ne le font toujours pas et qu'ils pourraient raisonnablement la réduire encore plus ». Et vous, qu’en pensez-vous ?Qu’en pensez-vous ?Une réduction du taux de commission d’Apple de 30 % à 25, voire 20 %, serait satisfaisante, selon vous ?Pensez-vous que ce procès pourrait redéfinir l’économie des plateformes numériques ?