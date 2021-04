L'année dernière, le groupe, qui milite pour des politiques numériques plus strictes, a créé une fausse page Facebook et un faux compte publicitaire, intitulé "Ozzie news network", afin de tester les options publicitaires offertes par la plateforme via son outil "Ads Manager". Les résultats révélés dans un rapport, publié mercredi, par le groupe de pression Reset Australia – la branche locale d'une initiative mondiale visant à "contrer les menaces numériques pour la démocratie" – accuse Facebook de collecter les données des adolescents et de les revendre à des annonceurs pour des publicités de produits et services comme de l'alcool, les jeux d'argent, le vapotage et les rencontres.En plus de glaner des informations sur les utilisateurs à partir de leur activité sur Facebook, les trackers en ligne – connus sous le nom de "cookies" – peuvent suivre les utilisateurs lorsqu'ils naviguent ailleurs sur Internet. Les ensembles de données sont ensuite utilisés pour créer des publicités ciblées par les sites de médias sociaux, tels que Facebook. D’autres enquêtes menées ailleurs ont montré que le suivi et le profilage se produisent sur d'autres grandes plateformes technologiques comme Instagram – propriété de Facebook – et YouTube.Bien que Facebook n'autorise pas les publicités inappropriées pour les utilisateurs mineurs, Reset Australia a identifié une "faille" – en affinant les publicités en fonction des centres d'intérêt et en les rendant non explicites sur le sujet non autorisé.Tout comme pour les personnes âgées de 18 ans et plus, ils ont ensuite pu faire de la publicité auprès des adolescents de moins de 18 ans – une audience totale estimée à 740 000 enfants âgés de 13 à 17 ans dans toute l'Australie – qui ont été déterminés par le site comme ayant un intérêt pour l'alcool, le tabac et le vapotage, les services de rencontres pour adultes, les jeux d'argent, entre autres choses.Le groupe a préparé un certain nombre de "publicités douteuses" ciblant ces jeunes de 13 à 17 ans, qui "renforçaient les idéaux en matière d'image corporelle", encourageaient les "jeux d'argent de type jeux mobile" et incitaient les jeunes filles à "se connecter et à chatter" avec des hommes. Deux de ces annonces présentant des cigarettes ordinaires ont été rejetées, mais lorsque le groupe a soumis à nouveau les publicités affichant des cigarettes électroniques, elles ont été approuvées.« Nous avons constaté qu'il n'y avait aucune différence dans la façon dont ils traitaient les données des adolescents », a déclaré Chris Cooper, directeur exécutif de Reset Australia. « Cela permettait aux annonceurs d'acheter l'accès à ces profils et de cibler les adolescents autour de centres d'intérêt très douteux tels que les jeux d'argent, le tabagisme, l'alcool et même leur statut amoureux ». « C'est choquant et inquiétant », a-t-il ajouté.La publicité traditionnelle est étroitement réglementée, mais la loi n'a pas suivi le rythme de l'explosion des médias sociaux, créant ce que Chris Cooper appelle une "faille" dans le système. « Les [profils] deviennent facilement accessibles aux annonceurs sur la plateforme publicitaire de Facebook et vraiment n'importe quel annonceur est n'importe qui avec une carte de crédit », a-t-il déclaré. « Et le pire, c'est que notre expérience a montré que Facebook approuvait ces publicités ».Invoquant des préoccupations éthiques, Reset Australia n'a pas payé les publicités et elles n'ont pas été diffusées sur la plateforme Facebook, mais le groupe estime qu'elles ont passé les contrôles internes de l'entreprise.Quant aux dépenses dans les annonces, le rapport note que faire de la publicité auprès des 52 000 adolescents ayant exprimé un intérêt pour l'alcool coûterait 3,03 dollars australiens (pour 1 000 personnes), tandis qu'atteindre 14 000 adolescents intéressés par les jeux d'argent coûterait 11,24 dollars australiens (pour 1 000), et auprès de moins de 1 000 adolescents intéressés par les cigarettes ou les e-cigarettes coûterait respectivement 138,50 et 210,97 dollars australiens.« Facebook semble utiliser les données des adolescents de la même manière que celles des adultes », a dit Cooper dans une déclaration, ajoutant que les conclusions du rapport « ouvrent une boîte de Pandore sur la manière dont Facebook profite des données des mineurs, et sur la protection exacte dont ils disposent contre un ciblage inapproprié ».Dans une déclaration, un porte-parole de Facebook a dit que l'entreprise a mis en place des « mesures importantes », notamment des « systèmes automatisés et des examinateurs humains » pour vérifier chaque publicité « avant et après » sa diffusion afin de s'assurer qu'elle est conforme aux lois locales.« Toute personne faisant de la publicité sur nos plateformes doit se conformer à nos politiques ainsi qu'à toutes les lois et codes locaux, tels que ceux qui restreignent la publicité pour l'alcool auprès des mineurs en Australie », a déclaré le porte-parole. « Pour soutenir cela, nous avons également des outils de restriction d'âge que toutes les entreprises peuvent mettre en œuvre sur leurs comptes elles-mêmes pour contrôler qui voit leur contenu ».Suite aux résultats de l'expérience, Reset Australia a recommandé que le gouvernement australien mette en œuvre un code de confidentialité des données pour réglementer la façon dont les informations sensibles sur le comportement en ligne des utilisateurs mineurs peuvent être collectées et utilisées. Le groupe a également noté qu’il devrait y avoir un « consentement exprimé » à la fois des enfants et de leurs tuteurs, « la transparence et la responsabilité » sur la façon dont les données sont utilisées, et des limitations sur ce qui est considéré comme des « données nécessaires ».« Cela signifie essentiellement que les services et plateformes numériques ne peuvent pas surveiller, suivre et cibler les enfants », a déclaré Cooper.« J'ai eu des publicités [sur mon fil] sur la façon de préparer le cocktail parfait ou sur la façon d'obtenir un corps d'été ou sur les paris sportifs ou l'application de poker », a déclaré Isabella Callahan, adolescente en 12e année au Rosebank College, dans l'ouest de Sydney. Callahan fait partie des adolescents qui ont vu le rapport. « La valeur de choc est venue après que j'ai vu que ce sont les choses qui sont annoncées vers moi alors qu’elles ne devraient pas l'être, parce qu'elles devraient l’être aux plus de 18 ans », a-t-elle ajouté.Une de ses amies a été tout aussi surprise : « Je pense que c'est assez choquant que Facebook et d'autres plateformes de médias sociaux mettent un prix sur nos informations personnelles, c'est assez alarmant », a déclaré Caitlin La, étudiante en 11e année. « On a l'impression d'être ciblé et c'est tellement spécifique qu'on a l'impression d'être espionné ».Mardi, Apple a déployé la dernière mise à jour de son logiciel iOS pour les iPhone et les iPad , qui permet aux utilisateurs de refuser que des applications comme Facebook suivent les gens sur Internet, limitant ainsi les données que la société peut collecter dans le but de développer des profils pour la publicité.Source : Reset Australia Que pensez-vous de ce rapport selon lequel Facebook approuve les publicités pour l'alcool, les jeux d'argent et autres ciblant les adolescents ?Êtes-vous surpris par les conclusions du rapport ?Quel commentaire faites-vous de la réponse de Facebook ?