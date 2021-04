Facebook et Google ont été accusés de ne pas prendre de mesures contre les publicités frauduleuses, suite à une nouvelle étude selon laquelle de nombreuses publicités restent en ligne même après avoir été signalées. Selon l’étude de l'association de consommateurs Which?, 34 % des personnes ayant signalé une publicité à Google après en avoir été victimes ont déclaré que la publicité n'avait pas été supprimée, et 26 % des utilisateurs de Facebook ont fait de même. Mais les deux sociétés ont tenté de se disculper en déclarant qu’elles ne soutiennent pas les activités frauduleuses et qu’elles ont depuis pris des mesures pour supprimer régulièrement ce type de contenu de leurs plateformes.Which? est une association britannique qui promeut le choix éclairé des consommateurs lors de l'achat de biens et de services en testant les produits, en sensibilisant aux droits des consommateurs et en offrant des conseils indépendants. La nouvelle enquête a été menée en ligne par Opinium Research au nom de Which?, auprès de 2 000 adultes britanniques âgés de 18 ans et plus, représentatifs de la population nationale, entre le 19 et le 23 février 2021. Parmi les personnes interrogées, 298 ont déclaré avoir été victimes d'une escroquerie par le biais d'une annonce sur un moteur de recherche ou un média social et l'avoir signalée à l'entreprise.Les deux sociétés ont déclaré qu'elles supprimaient les publicités frauduleuses et que ce type de contenu n'était pas autorisé sur leurs plateformes, mais Which? a déclaré que l'approche réactive actuelle ne fonctionnait pas et a appelé le gouvernement à inclure les escroqueries en ligne dans le champ d'application de son prochain projet de loi sur la sécurité en ligne. L'enquête du groupe de consommateurs a montré qu'un peu plus d'un quart (27 %) des personnes ayant été victimes d'une escroquerie par le biais d'une publicité sur un moteur de recherche ou un média social l'ont été sur Facebook, et 19 % sur Google.L'étude a également révélé un faible niveau d'engagement du public à l'égard des processus de signalement des escroqueries sur ces plateformes, 43 % des personnes victimes d'une escroquerie déclarant ne pas l'avoir signalée à la plateforme sur laquelle elles l'ont vue. Quelque 31 % des personnes interrogées ont déclaré ne pas avoir signalé une annonce frauduleuse parce qu'elles pensaient qu’aucune mesure ne sera prise pour éviter que cela ne se reproduise.Which? a déclaré que cela montrait qu'une nouvelle approche était nécessaire et a demandé que les plateformes en ligne se voient attribuer la responsabilité légale d'empêcher les publicités fausses et frauduleuses d'apparaître sur leurs sites, plutôt que de se contenter de réagir aux fausses publicités une fois qu'elles ont causé un préjudice.« Nos dernières recherches ont mis en évidence des défauts importants dans l'approche réactive adoptée par les géants de la technologie, notamment Google et Facebook, en réponse au signalement de contenus frauduleux, laissant les victimes exposées de manière inquiétante aux escroqueries », a déclaré Adam French, expert en droits des consommateurs chez Which?.« Which? a lancé un service gratuit d'alerte aux arnaques pour aider les consommateurs à se familiariser avec les dernières tactiques utilisées par les fraudeurs, mais il ne fait aucun doute que les géants de la technologie, les régulateurs et le gouvernement doivent faire plus d'efforts pour empêcher les arnaques de se développer.« Les plateformes en ligne doivent se voir confier la responsabilité légale d'identifier, de supprimer et de prévenir les contenus faux et frauduleux sur leurs sites. Les arguments en faveur de l'inclusion des escroqueries dans le projet de loi sur la sécurité en ligne sont accablants et le gouvernement doit agir maintenant ».Ce qui inquiète encore plus le défenseur des consommateurs, c’est que plus de la moitié (51 %) des 1 800 utilisateurs de moteurs de recherche interrogés ont déclaré ne pas savoir comment signaler des annonces suspectes apparaissant dans leurs résultats de recherche, tandis que plus d'un tiers (35 %) des 1 600 utilisateurs de médias sociaux ont déclaré ne pas savoir comment signaler une annonce suspecte vue sur les canaux de médias sociaux.Un autre problème identifié par les victimes avec lesquelles Which? s'est entretenu est que même si les annonces frauduleuses sont retirées, elles réapparaissent souvent sous un autre nom.Les géants de la technologie tirent des profits considérables des publicités, y compris celles qui mènent à des escroqueries, selon Which?. Ces entreprises disposent de certaines des technologies les plus sophistiquées au monde, mais tout porte à croire qu'elles ne les utilisent pas pour empêcher les escrocs d'abuser des plateformes en utilisant des contenus faux et frauduleux à une échelle industrielle pour cibler les victimes, lit-on dans l’article de l’association publié lundi dernier.En réponse à cette étude, un porte-parole de Facebook a tenté de disculper la société en déclarant que le réseau social a pris de nombreuses mesures contre un certain nombre de pages qui ont été signalées. Voici la déclaration du porte-parole :« Les activités frauduleuses ne sont pas autorisées sur Facebook et nous avons pris des mesures concernant un certain nombre de pages qui nous ont été signalées par Which?. Notre équipe d'experts en sécurité, forte de 35 000 personnes, travaille aux côtés d'une IA sophistiquée pour identifier et supprimer ce contenu de manière proactive, et nous exhortons les gens à nous signaler toute activité suspecte.« Nos équipes désactivent des milliards de faux comptes chaque année et nous avons fait don de 3 millions de livres sterling (environ 3,5 millions d’euros) à Citizens Advice pour mettre en place un programme d'action contre les escroqueries au Royaume-Uni ».Dans un communiqué, Google s’est également défendu contre les conclusions de l’enquête :« Nous examinons constamment les annonces, les sites et les comptes pour nous assurer qu'ils sont conformes à nos règles. Grâce à nos actions de mise en application (proactives et réactives), notre équipe a bloqué ou supprimé plus de 3,1 milliards d'annonces pour violation de nos règles.« Parmi les différents moyens que nous utilisons pour lutter contre les mauvaises publicités, nous encourageons également les gens à signaler les mauvais acteurs qu'ils voient via notre outil d'assistance où vous pouvez signaler directement les mauvaises publicités. Il est facile de le trouver sur le moteur de recherche en recherchant "Comment signaler les mauvaises annonces sur Google" et en remplissant les informations nécessaires. Il est simple pour les consommateurs de fournir les informations requises pour que l'équipe chargée des annonces Google agisse en conséquence.« Nous prenons des mesures concernant les annonces potentiellement mauvaises qui nous sont signalées et ces plaintes sont toujours examinées manuellement ».Le géant de la publicité en ligne a ajouté : « Nous avons des règles strictes qui régissent les types d'annonces que nous autorisons à diffuser sur notre plateforme. Nous appliquons ces politiques de manière vigoureuse, et si nous trouvons des annonces qui sont en violation, nous les supprimons. Nous utilisons un mélange de systèmes automatisés et d'examen humain pour faire respecter nos politiques ».Un porte-parole de la société Twitter a déclaré : « Lorsque nous identifions des violations de nos règles, nous prenons des mesures d'application robustes. Nous nous adaptons constamment aux méthodes évolutives des mauvais acteurs, et nous continuerons d'itérer et d'améliorer nos politiques à mesure que le secteur évolue ».Which? exhorte les consommateurs à s'inscrire à son service d'alerte aux escroqueries afin de se familiariser avec certaines des dernières tactiques utilisées par les fraudeurs, notamment en raison de l'explosion des escroqueries depuis la crise du coronavirus. Le défenseur des consommateurs a également lancé un outil de partage des arnaques pour l'aider à recueillir des preuves dans le cadre de son travail de protection des consommateurs contre la fraude.Source : Which? Que pensez-vous de cette enquête ?34 % et 26 % des personnes ayant signalé une publicité respectivement à Google et Facebook ont déclaré que la publicité n'avait pas été supprimée. Qu’en pensez-vous ?Quels commentaires faites-vous des réponses de Google et Facebook à l’enquête ?