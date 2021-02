Facebook a interdit les liens d'information sur sa plateforme de réseau social la semaine dernière après l'échec des négociations sur le News Media Bargaining Code, un code de conduite visant à réglementer les relations entre les géants du numérique et la presse, que le gouvernement australien a introduit pour forcer Facebook et Google à payer les éditeurs de nouvelles locales pour qu'ils créent des liens vers leur contenu. Le ministre australien des Finances Josh Frydenberg a annoncé lundi que le code a été modifié. Facebook a confirmé avoir conclu un accord avec les législateurs australiens, et par conséquent va rétablir les nouvelles sur sa plateforme.Le code de négociation des médias a été conçu par le gouvernement et l'autorité de régulation de la concurrence pour remédier à un déséquilibre de pouvoir entre les géants des médias sociaux et les éditeurs lors de la négociation du paiement des contenus d'information utilisés sur les sites des entreprises technologiques. Les entreprises de médias ont fait valoir qu'elles devraient être indemnisées pour les liens qui attirent l'audience et les recettes publicitaires vers les plateformes des entreprises Internet.L'Australie et le groupe de médias sociaux sont dans une impasse depuis plus d'une semaine après que le gouvernement a présenté une loi qui remet en cause la domination de Facebook et de Google sur le marché des contenus d'information. La semaine dernière, Google a conclu des accords de paiement de dernière minute avec de grands éditeurs australiens afin de ne pas avoir à contourner la loi et à retirer Google Search du pays. Ce n'est pas le cas de Facebook. La semaine dernière, Facebook a empêché les utilisateurs australiens de partager et de consulter des contenus d'actualité sur sa populaire plateforme de médias sociaux, ce qui a suscité des critiques de la part des éditeurs et du gouvernement.La loi devait profiter aux éditeurs, mais l'impact de l'interdiction de lien de Facebook a montré le pouvoir que les géants de la technologie ont sur les éditeurs, qui ont perdu un grand volume de trafic pendant la confrontation. Facebook renvoie des pages vers des sites australiens de l'extérieur et de l'intérieur du pays.Facebook et Google ont tous deux estimé que ce modèle pouvait permettre aux entreprises de médias de faire des réclamations très élevées, de s'y mettre, puis d'espérer que le médiateur aimerait leur raisonnement. Lundi, Facebook a suggéré au gouvernement australien de modifier la section de la loi sur l'arbitrage pour permettre à Facebook de conclure des accords avec les éditeurs qu'il choisit selon ses propres conditions.Après une série d'entretiens entre le trésorier Josh Frydenberg et le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, un accord de concession a été conclu, et l'actualité australienne devrait revenir sur le site de médias sociaux dans les prochains jours. Le plus grand changement concerne le modèle d'arbitrage du code, qui donne deux mois à une plateforme numérique et à une société de médias pour parvenir à un accord. Ce n'est qu'après l'échec de ces discussions et de la médiation que le système d'« arbitrage de l'offre finale » entrera en jeu. Ce système prévoit que les deux parties à la négociation font chacune une offre, suivie d'une médiation et, si un accord ne peut être conclu, d'un médiateur qui a le dernier mot. Ces amendements devraient encore être adoptés au Parlement australien.Frydenberg a déclaré que ces amendements améliorent le code et encouragerait les sociétés Internet à conclure des accords avec des entreprises plus petites. Cependant, Facebook n'a pas encore annoncé de nouveaux accords.Si l'Australie a modifié son code, il permet toujours à l'Australie de réaliser ce qu'aucune autre nation n'a réussi à faire, c’est-à-dire forcer Google et Facebook à envoyer de l'argent aux éditeurs de nouvelles à des conditions autres que celles que les géants du Web se sont fixées. L'Australie a également forcé les deux géants du Web à reconnaître que leurs produits tirent leur valeur du travail des organisations de l'information.La question a été largement suivie au niveau international, d'autres pays, dont le Canada et la Grande-Bretagne, envisageant d'adopter une législation similaire.« Facebook s'est lié d'amitié avec l'Australie et les informations australiennes seront à nouveau disponibles sur la plateforme Facebook », a déclaré Frydenberg aux journalistes à Canberra mardi. L'Australie a été une « bataille par procuration pour le monde », a déclaré Frydenberg, alors que d'autres juridictions s'engagent avec des entreprises technologiques sur une série de questions concernant l’actualité et les contenus.Alors que les grandes entreprises technologiques et les médias se sont battus pour le droit aux contenus d'information dans d'autres juridictions, les lois proposées par l'Australie sont les plus étendues et sont considérées comme un modèle possible pour d'autres nations. « Facebook et Google n'ont pas caché le fait qu'ils savent que les yeux du monde entier sont tournés vers l'Australie, et c'est pourquoi ils ont cherché, je pense, à obtenir un code ici qui soit réalisable », a déclaré Frydenberg.Un porte-parole de l'éditeur et diffuseur australien Nine Entertainment Co Ltd a salué le compromis du gouvernement, qui, selon lui, a permis à « Facebook de revenir dans les négociations avec les organisations des médias australiennes ». Le principal diffuseur de télévision et éditeur de journaux, Seven West Media Ltd, a déclaré avoir signé une lettre d'intention pour conclure un accord de fourniture de contenu avec Facebook dans les 60 jours.Le code proposé s'appliquera à Facebook et à Google, bien que l'autorité de régulation de la concurrence, qui a conseillé le gouvernement sur la législation, ait déclaré qu'il est probable que d'autres entreprises technologiques s'y ajouteront. Selon Frydenberg, Google a accueilli favorablement les changements.Facebook va rétablir l'accès à l'information sur sa plateforme en Australie suite à des négociations "difficiles" autour d'une nouvelle loi de négociation des médias dans le pays. Dans une mise à jour au lendemain des changements, Facebook a déclaré :Richar Windsor, analyste technologique britannique indépendant a déclaré que Facebook sort des négociations victorieux :Paul Budde, analyste indépendant de l’Internet basé en Australie aborde la question dans le même sens que Richar Windsor :Toutefois, Tama Leaver, professeur d’études Internet à l’Université de Curtin en Australie, le géant des réseaux sociaux est le grand perdant, malgré les concessions :Sources : Amendements Que pensez-vous de l’accord de concession entre Facebook et l’Australie ?Pensez-vous aussi que Facebook et Google sont les grands gagnants de l’accord ?Le News Media Bargaining Code australien constituera-t-il, selon vous, un précédent pour d’autres pays ?« ...les médias australiens ont plus besoin de Facebook que Facebook n'en a besoin ». Qu’en pensez-vous ?