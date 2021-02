Les bénéfices de PayPal dépassent les estimations alors que la pandémie conduit les dépenses en ligne à des niveaux records

Dan Schulman, CEO de Paypal Dan Schulman, CEO de Paypal

PayPal a déclaré qu'il s'attendait à un accroissement d'environ 50 millions d'utilisateurs actifs en 2021 et prévoit un revenu annuel d'environ 25,5 milliards de dollars, bien au-dessus des 21,4 milliards de dollars estimés par les analystes. Ses actions ont augmenté de 5 % après la cloche., a déclaré le directeur général Dan Schulman., a ajouté M. Schulman.Les paiements en ligne ont connu un essor depuis le début de la pandémie, car les personnes confinées à l'intérieur dépendent des applications mobiles pour faire leurs achats et payer leurs factures.PayPal, basé à San Jose en Californie, a déclaré que 2020 a été sa meilleure performance annuelle jamais enregistrée puisqu'il a effectué un montant record de 936 milliards de dollars de paiements.Les soldes de vacances aux États-Unis ont fait un bond de 8,3 % l'année dernière pour enregistrer leur meilleure croissance depuis au moins 19 ans, a déclaré le mois dernier la National Retail Federation.Les paiements traités par PayPal au cours du dernier trimestre ont augmenté de 39% pour atteindre 277,1 milliards de dollars, avec 16 millions de nouveaux clients actifs nets.Venmo, le service de PayPal qui permet aux particuliers aux États-Unis de s'envoyer de l'argent via une application, a traité 60 % de plus de paiements au cours du trimestre.Les recettes trimestrielles ont augmenté d'environ 23 % pour atteindre 6,12 milliards de dollars, dépassant les estimations.La société a déclaré un bénéfice ajusté de 1,08 $ par action au quatrième trimestre qui s'est terminé le 31 décembre, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1 $ par action, selon Refinitiv IBES.M. Schulman a déclaré que PayPal a reçu un accueil exceptionnel pour sa nouvelle offre de cryptocrédit.Source : PaypalQu'en pensez-vous ?Prévoyez-vous de continuer les achats et paiements en ligne en 2021 ?