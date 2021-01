Six entreprises sur dix estiment qu'il n'est pas nécessaire d'informer les clients qu'ils sont suivis, Même celles qui affirment avoir des politiques de données utilisateur strictement appliquées 27PARTAGES 8 0 Les traces que l’on laisse derrière soi sur les sites Web – préférences idéologiques, culinaires ou sportives, achats, soucis de santé… – sont devenues une industrie extrêmement lucrative. Et les géants des médias sociaux comme Facebook, Instagram, Google et Amazon figurent en tête de liste de ceux qui en savent le plus sur vous. Selon une récente enquête menée auprès des dirigeants d’entreprise, non seulement, 100 % des personnes interrogées ont déclaré que leur entreprise permet le suivi publicitaire de leurs clients, mais 62 % de ces entreprises ne les informent pas qu'elles autorisent le code de suivi de services tiers sur leurs sites Web.



De nos jours, il est devenu courant pour les plateformes en ligne non seulement de vous suivre, mais aussi de garder le secret de leur activité. On ne sait jamais si l'organisation ou la personne à laquelle on fait confiance et sur laquelle on compte en ligne peut se révéler indigne de confiance. Les entreprises vous suivent à l'aide de cookies, d'adresses IP et de préférences de navigation. Vous vous demandez peut-être où vont toutes ces données ou que font ces entreprises avec pour qu’elles en tirent profit.





Bien que les géants de l’Internet comme Google et Facebook aient une bonne partie de leur activité basée sur les données utilisateur, plusieurs autres entreprises dans le monde entier suivent ou font suivre leurs utilisateurs. C’est du moins ce que nous a appris une nouvelle étude. En novembre 2020, CRM Essentials a mené une enquête pour le compte de la société technologique Zoho, auprès de 1416 personnes aux États-Unis et au Canada. Les participants à l'étude comprenaient un éventail de chefs d'entreprise, allant de directeurs à des cadres de niveau C dans de petites et grandes entreprises de divers secteurs.



100 % des personnes interrogées ont déclaré que leur entreprise le permettait le suivi des publicités par des tiers, dont 57 % sont "à l'aise" ou "très à l'aise" avec la façon dont les tiers utilisent les données des clients. Ce qui surprend le plus est que 62 % de ces entreprises n'informent pas leurs clients qu'elles autorisent le code de suivi de services tiers sur leurs sites Web. Malgré cela, 55 % des 1220 chefs d'entreprise interrogés estiment que leur entreprise dispose d'une politique bien définie et documentée en matière de protection des données des clients, qui est strictement appliquée, d’après le rapport.



Les résultats de l’enquête révèlent également la fréquence à laquelle des tactiques de collecte de données non éthiques sont utilisées pour saisir des informations lucratives pour les annonceurs, comme le comportement de navigation d'un utilisateur, son emplacement ou le type d'appareil utilisé. Surtout, les résultats mettent en évidence des lacunes flagrantes dans les politiques de confidentialité qui ne protègent pas correctement les consommateurs ou ne leur donnent pas le contrôle sur la manière dont leurs données sont collectées lorsqu'ils vont en ligne ou utilisent des logiciels commerciaux.



Lorsque Apple a annoncé l’année dernière un outil de confidentialité dans l’iOS 14 qui permettra de réduire le ciblage publicitaire des entreprises, Facebook a reconnu que ce changement allait impacter durement son outil publicitaire Audience Network. La conséquence de l’approche d’Apple pourrait être une baisse de plus de 50 % des revenus des éditeurs d'Audience Network. « En réalité, l'impact pour Audience Network sur iOS 14 pourrait être bien plus important, c'est pourquoi nous travaillons sur des stratégies à court et long terme pour soutenir les éditeurs dans ces changements », a déclaré Facebook.



Noyb a déposé une plainte officielle en mai dernier contre Google en vertu du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Noyb est une organisation à but non lucratif de défense de la vie privée qui fait campagne pour que les régulateurs fassent appliquer les règles existantes sur l'utilisation des données personnelles. Le groupe de défense a accusé le géant américain de la technologie de



La majorité des personnes interrogées, qui ont avoué que leurs entreprises suivaient les données de leurs utilisateurs et qu'elles considéraient qu'il n’était pas important de leur faire savoir, comprennent des entreprises B2B (72 %). Alors que ce pourcentage est tombé à 58 % lorsque les entreprises B2C ont été interrogées à ce sujet.



Selon le rapport, cette pratique commerciale est aussi vraie en Californie, le seul État américain à disposer d'une loi sur la protection des données des consommateurs. La Californie a adopté la Proposition 24, une mesure électorale qui étend la loi existante de l'État sur la vie privée afin de réduire la quantité de données que les grandes entreprises technologiques sont autorisées à collecter sur les gens.



Selon l’étude de Zoho, près de 70 % des entreprises californiennes n'informent pas leurs clients qu'elles autorisent le suivi de publicités par des tiers sur leurs sites Web, mais 56 % d'entre elles déclarent que leur entreprise dispose d'une politique de confidentialité bien définie en matière de protection des données des clients et strictement appliquée.



« Le suivi des utilisateurs pour la diffusion de publicités s'est transformé en surveillance complémentaire, un terme que nous utilisons chez Zoho lorsque les entreprises collectent des données à l'insu des consommateurs. Cette tendance a commencé avec les services B2C, mais il est alarmant de voir qu'elle s'est étendue au monde B2B, d'autant plus que les solutions SaaS sont essentielles pour travailler à distance pendant la pandémie. Si vous utilisez un service gratuit, vous le payez avec vos données. Cela inclut les logiciels B2B gratuits et les applications mobiles que vous pourriez utiliser, et nous avons besoin que les entreprises soient transparentes avec leurs clients sur la façon dont elles suivent les utilisateurs », a expliqué Raju Vegesna de Zoho.





Si des entreprises qui permettent des systèmes de suivi des publicités de tiers n’avertissent pas nécessairement les consommateurs, la majorité d’entre elles disent être bien informées de la présence de ces systèmes sur leur plateforme en ligne. En effet, 85 % des entreprises savent que certains codes tiers installent automatiquement sur leur site Web des codes de suivi provenant d'entreprises avec lesquelles elles n'ont pas de relation directe. Toutefois 68 % ont déclaré que les vendeurs tiers avaient fait un « bon » ou un « travail satisfaisant » en expliquant comment les données qu'ils collectent à partir de propriétés numériques sont utilisées.



Les résultats de l’étude montrent également que les entreprises qui dépendent de plateformes publicitaires tierces pour stimuler leurs ventes sont plus susceptibles d'être à l'aise avec la manière dont les tiers utilisent les données. 36 % des entreprises ont déclaré que les plateformes publicitaires tierces sont le principal facteur de leur capacité à atteindre leurs objectifs de vente. Ces dernières sont susceptibles de dire qu'elles sont « très à l'aise » avec la manière dont les plateformes publicitaires tierces utilisent les données qu'elles collectent.



« Ce n'est un secret pour personne que les données sont précieuses pour alimenter les publicités personnalisées, mais nous avons été surpris de constater à quel point les entreprises de toutes tailles sont à l'aise avec les méthodes de collecte de données non éthiques qui laissent leurs clients dans le noir et leurs informations entre des mains potentiellement dangereuses », a déclaré Brent Leary, cofondateur et partenaire de CRM Essentials.



« Il sera intéressant de voir comment le fait de braquer les projecteurs sur les dispositifs de suivi des publicités de tiers aura un impact sur les futurs modèles commerciaux. Comme un nombre croissant de nos interactions se font par voie numérique, les organisations devront reconnaître l'importance de la protection des données pour l'expérience globale du client. Et les chefs d'entreprise devront mettre dans la balance le risque de réaction négative des consommateurs et les problèmes de conformité réglementaire avec les avantages des revenus tirés des données de surveillance ».



6 entreprises sur 10 sont malhonnêtes et violent potentiellement la sphère privée...